Порівняв із північними македонцями: тренер Італії виділив сильні сторони команди Реброва

У вівторок, 12 вересня, відбудеться кваліфікаційний матч до Євро-2024 між збірними Італії та України. Обидві команди є головними претендентами на другу путівку на чемпіонат Європи, першу ж майже зі 100-відсотковою гарантією здобуде Англія.

Обидві команди зіграли свої попередні матчі внічию з рахунком 1:1. Україна витримала тиск головного фаворита групи – збірної Англії, команда ж Лучано Спалетті втратила наприкінці матчу перемогу проти Північної Македонії.

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Тренер збірної Італії очікує на складний матч

Це був перший матч "скуадри адзурри" під керівництвом Лучано Спаллетті. Головний тренер італійців порівняв вересневих суперників своєї команди та поділився очікуваннями від матчу проти команди Сергія Реброва.

Україна? Вони більш організовані, ніж Північна Македонія, і вони мають чітке уявлення про те, яким має бути наше та їхнє володіння м’ячем. Ми граємо у вертикальну гру, знаючи, як інтерпретувати цей простір. Ми повинні добре це робити. Україна захоче зіграти на контратаках, просто подивіться на гол, який вона забила Англії. Нам потрібна хороша фаза володіння м’ячем, щоб викроїти простір у цих вузьких просторах, щоб грати в середині,

– сказав Спаллетті.

Зазначимо, що Італія й Україна 8 разів грали між собою в очних зустрічах. Поки що збірній України жодного разу не вдавалося переграти титулованого суперника. "Скуадра адзурра" 6 разів здобувала перемогу при двох нічиїх. Загальний рахунок зустрічей 15:3 на користь італійців.

Востаннє майбутні суперники грали між собою у сезоні-2018/2019, тоді команди зіграли внічию 1:1 у товариському поєдинку, що відбувався у Генуї.