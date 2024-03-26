Перед стартовим свистком відбудеться хвилина мовчання. Вона буде присвячена жертвам терористичного акта, який відбувся 22 березня під Москвою.

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Французи висловили солідарність з російським народом

Про це розповів президент Французької федерації футболу Філіп Діалло. Посадовець заявив, що організація, яку він очолює, солідарна з народом Росії та пояснив, чому дана акція не відбулася на наступний день після теракту.

Коли відбуваються такі події, нам потрібна велика солідарність з російським народом. Чому цього не сталось перед матчем з Німеччиною? Все вже було сплановано, і для того, щоб віддати данину пам'яті, було необхідно зробити це у хороших умовах, враховуючи жахливі події. Будьте впевнені, що Французька федерація футболу повністю солідарна з російським народом і його російським колегою,

– сказав Діалло.

Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, унаслідок теракту загинуло понад 140 людей та ще близько 290 постраждали.

Попри те, що організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт та надала докази, російська влада та "запорєбрикові" пропагандисти продовжують намагатися звинувачувати й Україну в теракті, щоправда, аргументів у них жодних при цьому немає.

Довідка. Матч Франція – Чилі відбудеться в Марселі на стадіоні "Велодром". Поєдинок розпочнеться о 22:00.