Проблеми з логістикою чи ні: Динамо вже вдруге за сезон перенесло гру в УПЛ через єврокубки

Київська команда вирішила спростити собі календар під час вирішальних битв за груповий етап Ліги конференцій. "Біло-сині" не будуть повертатися в Україну між матчами проти Бешикташа.

У четвер Динамо здійснило камбек в Лізі конференцій. Київський клуб зміг відігратись після виїзної поразки від Аріса та пройти далі у серії пенальті.

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Тепер підопічні Мірчі Луческу гратимуть проти турецького Бешикташа за право виступити у груповому раунді турніру. Ігри пройдуть 24 та 31 серпня.

Тим часом, між цими зустрічаи кияни мали б зіграти матч 5 туру УПЛ проти Вереса. Однак рівненці повідомили, що гру перенесли на невизначений термін через участь Динамо в Лізі конференцій.

Ймовірно, це пов'язано із проблемами логістики під час воєнного стану. Нагадаємо, що Динамо вже переносило матч проти Металіста 1925 в 3 турі УПЛ. Тоді підопічні Луческу мали б грати проти харків'ян між матчами з Арісом.

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Відзначимо, що Динамо вдало стартувало у новому сезоні чемпіонату, здобувши дві перемоги у двох турах. "Біло-сині" розгромили Минай (4:1) та переграли Оболонь (4:2).