Матч Динамо – Шахтар в УПЛ може пройти без глядачів: причина
21 вересня 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Найближчий матч між Динамо і Шахтарем в чемпіонаті України може пройти при порожніх трибунах. Зустріч відбудеться 3-го жовтня.
Всьому виною подія під час поєдинку восьмого туру між киянами і Олександрією (1:0). В результаті бійки постраждали вболівальники з дітьми. Поліція порушила справу у зв'язку з даною ситуацією.
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З огляду на це, КДК УАФ може застосувати санкції щодо господарів матчу. Наступний домашній матч Динамо може пройти без глядачів. Його "біло-сині" повинні провести як раз проти Шахтаря.
Що відомо про бійку у матчі Динамо – Олександрія
- Під час матчу між київським Динамо та Олександрією в суботу, 18 вересня, на НСК "Олімпійський" сталася бійка між вболівальниками на трибунах. Деякі учасники бійки отримали травми. За розслідування справи взялася поліція.
- За попередніми даними, бійка виникла через те, що "один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання фаєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку".
- Наразі поліція займається "встановленням та притягненням усіх причетних до відповідальності". При цьому в Динамо після бійки на стадіоні заявили, що "після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів".
- Якщо вину нападників доведуть, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.