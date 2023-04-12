В АПЛ перенесли українське протистояння Зінченко – Мудрик: нова дата дербі Арсенал – Челсі

Відбулись зміни у календарі Англійської Прем'єр-ліги. Ротацій у графіку доторкнулись українського протистояння клубів Михайла Мудрика та Олександра Зінченка.

Поєдинок Арсенал – Челсі у другому колі АПЛ повинен був відбутись 29 квітня. Однак матч перенесли. Нова дата лондонського дербі – 2 травня.

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Зміни у лондонському дербі

Таку змінену дату зробили, аби забезпечити кращу безпеку на лондонському дербі. Нова дата є зручнішою для поліції Лондона, яка й скликала додаткове засідання Консультативної групи з безпеки (SAG).

Змінився і час зустрічі. Спершу поєдинок повинен був відбутись о 17:30 за місцевим часом (за Києвом о 19:30), але після перенесення матчу новий час лондонського дербі став 20:00 (за київським часом о 22:00).

В Англійській Прем'єр-лізі сподіваються, що такі зміни не принесуть фанатам та командам зайвих проблем.

Про перенесення матчу повідомили не лише в Арсеналі, а й на офіційному сайті Челсі. Це означає, що українським уболівальникам доведеться зачекати на протистояння в АПЛ Олександра Зінченка та Михайла Мудрика.

Нагадаємо, що матч першого кола АПЛ між Челсі та Арсеналом закінчився на користь "канонірів". Команда Мікеля Артети мінімально здолала "аристократів" 0:1. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Габріел на 63-й хвилині поєдинку.

У тому матчі Зінченко відіграв 78 хвилин за Арсенал, а Мудрик тоді ще навіть не був футболістом Челсі.

До слова. Арсенал після 30 зіграних матчів продовжує утримувати лідерство в АПЛ, маючи у своєму активі 73 бали. А це на 6 очок більше, аніж має у своєму доробку друге МанСіті. Челсі з 39 пунктами йде лише на 11-й позиції.