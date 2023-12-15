Вперше в історії на матч АПЛ головним арбітром призначено жінку

Ребекка Велч назавжди увійде в історію світового футболу. До цього 40-річна арбітриня вже мала досвід роботи на матчі Чемпіоншипу.

Вперше в історії першості матч англійської Прем'єр-ліги в ролі головного арбітра обслуговуватиме жінка. Своє ім'я в історії впише Ребекка Велч, яка отримала призначення на поєдинок 18-го туру Фулгем – Бернлі.

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Матчі 18-го туру АПЛ обслужать жінка та темношкірий рефері

Ребекка Велч розпочала кар'єру арбітрині ще в 2010 році. 2021-му вона працювала на матчі Ліги 2, а в сезоні 2021/22 рефері отримала досвід роботи на двох матчах Чемпіоншипу.

Жінка-суддя в історії АПЛ вже була, але не головна, а асистент – мова про лайнсвумен Шан Мессі-Елліс.

І це не єдиний сюрприз в АПЛ. Вперше за 15 років призначення отримав темношкірий арбітр – Сем Еллісон. Його попередником був Юрайя Ренні, який востаннє судив на цьому рівні у 2008 році.

Це поворотні моменти для Ребекки і Сема, двох висококласних суддів. Вони заслужили на цю можливість,

– заявив глава суддів Говард Вебб.

За Фулгем виступає знайомий для українських любителів футболу бразильський темношкірий плеймейкер Вілліан, який з 2007 по 2013 роки виступав в Україні за Шахтар.