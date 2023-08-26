Луческу звинувачують у расизмі після його порівняння Бешикташа зі збірною Африки

Після першого матчу Ліги конференцій між Динамо та Бешикташем може розгорітись черговий скандал. все через слова головного тренера киян Мірчі Луческу.

Після прикрої поразки киян 2:3 у першому поєдинку "Містер" дав доволі неоднозначний коментар щодо складу турецького клубу. Мірча Луческу назвав Бешикташ збірною Африки, відзначивши у його складі велику кількість легіонерів із цього африканського континенту. Такі слова наставника "біло-синіх" не сподобалось одному з футболістів турецького суперника Динамо.

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Поставив під сумнів слова "Містера"

"Це негативний результат, але з точки зору гри та здатності команди домінувати над суперником позитив є. Ми грали не проти Бешикташа, а збірної Африки – гамбійців, конголезців, ганців, ангольців. Проти них важко грати 11 вихованцями клубу. Вони скористалися недосвідченістю наших гравців та забили голи. Бешикташ – хороша команда. Вони здійснили хороші трансфери", – сказав Луческу у коментарі румунському виданню Digisport.ro.

На це слова "Містера" відреагував 29-річний захисник Бешикташа та збірної ДР Конго Артур Масуаку. Той у соцмережі Х (раніше – твітер) поставив під сумнів цей коментар румунського тренера, натякнувши н прояв расизму до нього та інших африканських футболістів Бешикташа у словах Луческу.

Чи пройде ця заява перевірку?

– написав Масуаку.



Реакція Масуаку на слова Луческу / Скриншот із соцмережі футболіста Бешикташа

Відзначимо, що Масуаку відіграв 45 хвилин проти Динамо на позиції лівого захисника.

Матч-відповідь Бешикташ – Динамо у Лізі конференцій відбудеться 31 серпня. Киянам буде складно протистояти супернику за підтримки турецьких фанатів.