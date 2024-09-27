У Колумбії фанати влаштували жахливу бійку: відео безумства

Під час матчу між Атлетіко Насьональ і Атлетіко Хуніор у Колумбії сталася жахлива подія. Вболівальники обох команд розпочали масову бійку із застосування ножів та інших гострих предметів.

Футбольний матч місцевих колумбійських команд довелось призупинити через масове насильство, яке спалахнуло на трибунах стадіону. У результаті бійки між фанатами постраждали близько 20 осіб, про це повідомляє Daily Mail.

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Масова бійка вболівальників у Колумбії

У другому таймі матчу колумбійського чемпіонату Прима А відбулась масова бійка між фанатами Атлетіко Насьональ та Атлетіко Хуніор. Причиною цього інциденту став гол гравця господарів, який подвоїв рахунок – 2:0.

Після цього вболівальники гостей увірвались на домашній сектор Атлетіко Насьональ та розпочали бійку. Головний рефері матчу Нольберто Арарат вирішив зупинити гру на 55-й хвилині та не відновлювати її.

Повідомляють, що у результаті бійки до лікарні біля стадіону "Атанасіо Жірардо" потрапили близько 20 вболівальників. Окрім цього, чималій кількості постраждалих було надано допомогу від Червоного Хреста на нижньому ярусі арени.

Відео жахливої бійки під час матчу у чемпіонаті Колумбії:

Медельїна Мануель Вілья, міністр безпеки Колумбії, висловився з критикою щодо дій вболівальників Атлетіко Хуніор. Чиновник заявив, що будуть вжиті санкції та всі необхідні мірі щодо цього інциденту.

Футбол повинен бути святом миру. Культура футболу – це зобов'язання. Але якщо цього хтось не розуміє йому не місце на цьому святкуванні,

– підкреслив Вілья.

У підсумку поліція допомогла вгамувати пристрасті, які виникли між фанатами обох команд. Матч було завершено достроково, а нова дата проведення гри невідома.