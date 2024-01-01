Росіяни вбили українську футболістку Вікторію Котлярову та її мати під час обстрілу Києва

Колишня гравчиня стала жертвою найбільш масованої атаки на столицю України 29 грудня минулого року. Дівчина загинула разом зі своєю мамою Людмилою.

Російські терористи продовжують чинити геноцид українців, обстрілюючи міста та села ракетами і безпілотниками. Як наслідок, жертвами цих атак стають тисячі цивільних.

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Світ спорту також несе втрати після терактів росіян. Одна з найбільш масових атак відбулась 29 грудня 2023 року, коли агресор випустив аж 158 об'єктів по наших містах.

Потрапив під обстріл і Київ, де вже відомо про 28 загиблих. Серед них опинилась і колишня футболістка Вікторія Котлярова, яка до шлюбу виступала під прізвишем Чорновол.

27-річна дівчина загинула разом зі своєю матір'ю Людмилою. За свою кар'єру Вікторія встигла пограти за чернігівський Спартак, київський Атекс та уманський Ятрань.

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Чорновол виступала на позиції півзахисниці. Перед професійною кар'єрою гравчиня навчалась у Київському університеті імені Бориса Грінченка, граючи за його збірну.