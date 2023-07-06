КДК дискваліфікував гравців Шахтаря та Дніпра-1 за масову бійку у чемпіонському матчі

Центральний поєдинок 29-го туру УПЛ сезону 2022/23 запам'ятався масовою бійкою футболістів Шахтаря та Дніпра-1. Проте винуватці не залишилися без покарання.

На своєму засіданні Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення за підсумками бійки в матчі 29-го туру УПЛ Шахтар – Дніпро-1. Покарання отримали футболісти, а також обидва клуби.

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Як покарали гравців Шахтаря та Дніпра-1

У складі чемпіонів України на 4 матчі дискваліфікували Ярослава Ракіцького, Віктора Корнієнка та Анатолія Трубіна. Голкіпер збірної України пропустить лише 2 гри, оскільки ще 2 матчі є умовним покаранням. Хавбек "гірників" Єгор Назарина відсторонений на 3 матчі.

У Дніпра-1 відсторонення на 4 матчі отримали Рональд Матарріта, Жоау Пеглоу, Віталій Федорів та Олексій Гуцуляк. До речі, легіонери вже залишили "спортклубівців" і в новому сезоні не гратимуть в чемпіонаті України.

Всі перелічені гравці вже відбули один матч із даного відсторонення ще у минулому чемпіонаті.

Крім того, Шахтар та Дніпро-1 мають сплатити грошовий внесок по 500 тисяч гривень. Всі кошти будуть перераховані на платформу United24.

Нагадаємо, що арбітриня матчу Катерина Монзуль показала 6 червоних карток у матчі Шахтар – Дніпро-1. "Червоне світло" перед собою побачили Трубін, Назарина, Матарріта, Пеглоу, Федорів, Сарапій. Інші гравці отримали покарання та дискваліфікацію після детального перегляду інциденту.