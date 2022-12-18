Маска, Макрона та Ердогана помітили на матчі фіналу ЧС-2022

У фіналі чемпіонату світу з футболу 2022 змагаються збірна Аргентини та Франції. Матч наживо дивляться президенти Франції та Туреччини й мільярдер Маск.

Чемпіонат світу відбувається в Катарі. Фото з відомими людьми, які прибули дивитися футбол, опублікували у ЗМІ.

До теми Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Реджепа Ердогана та Еммануеля Макрона зафіксували на спільному фото. Разом з ними спостерігає за матчем і емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані.



Ердоган у Катарі / Фото Аnadolu Аgency



Ердоган та Макрон / Фото Аnadolu Аgency



На фінальний матч 18 грудня прибув винахідник, мільярдер Ілон Маск / Фото Get French Football News

Макрон приїхав без Платіні

Ексочільник УЄФА Мішель Платіні не прийняв пропозицію президента Макрона відвідати чемпіонат з футболу у Катарі. Причиною є образа на членів ФІФА, які намагались звинуватити його у корупції. Мовиться про те, що Платіні міг у 2015 році незаконно допомагати Катару в отриманні права на проведення чемпіонату світу-2022.

Крім Платіні, Макрон запросив із собою травмованих гравців, які не змогли допомогти "Ле Бле" на Мундіалі. Це Нгого Канте, Поля Погба та Каріма Бензема. Невідомо, чи вони прийняли запрошення.

Скандал із ФІФА

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародної федерації футболу з проханням виступити онлайн перед початком гри із закликом до миру. Проте ФІФА відмовила й не надала жодних пояснень.

Ексфутболіст збірної України Роман Зозуля відреагував на таке рішення федерації. Він зазначив, що організація керується російськими рублями.

"Але чого ще можна було чекати від цих продажних щурів? Коли російськими рублями у них встелені футбольні поля і домашні газони, то вони завжди підтримуватимуть і виконуватимуть усі забаганки агресора, прикриваючись ідіотською відмазкою "спорт поза політикою", – сказав Зозуля.