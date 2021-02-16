Відразу дві українські біатлоністки кваліфікувалися в останню гонку чемпіонату світу

На чемпіонаті світу з біатлону 16 лютого відбулася індивідуальна гонка, за підсумками якої сформувався список учасниць мас-старту. Україну в останній гонці ЧС-2021 з біатлону представлять дві спортсменки.

Хто представить Україну

Участь у мас-старті собі гарантували українки Олена Підгрушна й Дар'я Блашко. Підгрушна в "індивідуалці" не потрапила у залікову зону, фінішувавши на 41-у місці.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Однак Підгрушній вистачило набраних очок в інших гонках, щоб 21 лютого виступити в мас-старті.

Дар'я Блашко пропустила індивідуальну гонку, тому не могла покращити своє місце. Та Блашко, як і Підгрушній, вистачило набраних очок, щоб кваліфікуватися у мас-старт.

Хороші шанси взяти участь у мас-старті мала Юлія Джима. Однак вона фінішувала тільки 32-ю в "індивідуалці".

Загалом участь у мас-старті візьмуть 30 біатлоністок. Початок гонки 21 лютого о 13:30.

Як Україна виступає на ЧС-2021 з біатлону

Українські біатлоністи поки не здобули жодної медалі. Найкращий результат Україна продемонструвала у змішаній естафеті, коли фінішувала 4-ю.

Також українці гідно виступили в гонці переслідування. Олена Підгрушна посіла 7-е місце, а Артем Прима фінішував 8-м.



Календар ЧС-2021 з біатлону / Інфографіка Спорт 24