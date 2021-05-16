Гол Шведа допоміг Мехелену переграти Стандард: відео

Український футболіст Мар'ян Швед допоміг бельгійському Мехелену 16 травня здобути важливу перемогу в матчі проти Стандарда.
5 гол Шведа
Орендований у Селтіка Мар'ян Швед відзначився голом на 57 хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти Стандарда.
Дивіться також Роман Безус оформив дубль у матчі за Гент: відео
23-річний українець зробив рахунок 2:0. На 70 хвилині гри Швед отримав жовту картку, але відіграв повний матч за Мехелен.
Дивіться відео голу Шведа
Цей м'яч став 5 для Шведа у 23 матчах за бельгійський клуб. Також на рахунку українського футболіста 2 результативні передачі.
- Зауважимо, що Мехелен, Стандард і Гент з Остенде ведуть боротьбу за потрапляння у Лігу конференцій УЄФА. Поки боротьбу виграє Мехелен.