Гол Шведа допоміг Мехелену переграти Стандард: відео

Український футболіст Мар'ян Швед допоміг бельгійському Мехелену 16 травня здобути важливу перемогу в матчі проти Стандарда.

5 гол Шведа

Орендований у Селтіка Мар'ян Швед відзначився голом на 57 хвилині матчу чемпіонату Бельгії проти Стандарда.

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23-річний українець зробив рахунок 2:0. На 70 хвилині гри Швед отримав жовту картку, але відіграв повний матч за Мехелен.

Дивіться відео голу Шведа

Цей м'яч став 5 для Шведа у 23 матчах за бельгійський клуб. Також на рахунку українського футболіста 2 результативні передачі.