Мартін Едегор став гравцем Арсеналу

Півзахисник мадридського Реалу Мартін Едегор до кінця сезону виступатиме за лондонський Арсенал. Гравець відправився в оренду.

Джерело: сайт Арсеналу

"Каноніри" погодили оренду Едегора до кінця сезону. В лондонському клубі півзахисник виступатиме під номером "11".

Варте уваги Турецький клуб Антальяспор отримав трансферний бан через борги перед українськими командами

Деталей угоди між клубами не розголошують. Хоча перед цим ЗМІ писали, що Арсенал заплатить 2 мільйони євро за оренду, а також не матиме права першочергового викупу контракт після її закінчення.

Відзначимо, що Едегору лише 22 роки. Але це його вже шостий клуб на професійному рівні.

У 17 років він перейшов з норвезького Стремсгодсета в Реал. Але за основну команду майже не грав, виступаючи за дубль.

Після цього в його кар'єрі були оренди в нідерландські Херенвен та Вітесс, а також іспанський Реал Сосьєдад.

Цей сезон Едегор розпочав у Реалі, але загалом зіграв лише у дев'яти матчах.

Едегор є наймолодшим дебютантом у складі збірної Норвегії – 15 років та 253 дні.