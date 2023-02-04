Переможе тільки якщо програє: воротар команди АПЛ потрапив у конфузну ситуацію

Один з гравців Ньюкасла потрапив у складну ситуацію перед фінальним матчем Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед. Футболіст "сорок" повинен розставити перед собою правильні пріоритети.

Мартін Дубравка, який на правах оренди виступав за Манчестер Юнайтед, зможе здобути золоту медаль турніра тільки в тому випадку, якщо його поточна команда поступиться у фіналі. Воротар числиться у рядах Ньюкасла.

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Золото чи команда?

Мартін Дубравка наразі за "сорок" у матчах Кубка англійської ліги не виступає. Все через те, що у першій половині сезону словацький голкіпер провів два матчі в рамках цього турніру у футболці Манчестер Юнайтед.

Заявити на Кубок англійської ліги Дубраку Ньюкасл змоги не має, тому голкіпер саме у цьому турнірі числиться в рядах манкуніанців, хоча й на уже повернувся з оренди до свого рідного Ньюкасла. Тому, якщо Дубравка хоче отримати золоту медаль Кубка англійської ліги, йому варто у фіналі вболівати за "червоних дияволів", а не свою поточну команду.

Кар'єра Мартіна Дубравки