Геніальна тактика: Світоліна вибила з Вімблдону експершу ракетку світу парного розряду

У четвер, 6 липня, Еліна Світоліна провела свій матч другого кола Вімблдону-2023. Суперницею українки була незручна бельгійка Елізе Мертенс.

Елізе Мертенс – Еліна Світоліна 1:2 (1:6, 6:1, 1:6)

Тенісистки провели на корті не так багато часу – 1 годину 22 хвилини. Цікаво, що усі три сети були закінчені з однаковим рахунком 1:6. На щастя, двічі це було на користь Еліни Світоліної, повідомляє 24 Канал.

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У стартовому сеті українка не віддала Мертенс жодної подачі. Натомість взяла два гейми на м'ячі суперниці, довівши перемогу до розгромного 1:6.

У другому сеті вже йшло за схожим сценарієм, але цього разу вже під диктовку Елізе. Бельгійка взяла п'ять геймів поспіль, віддавши українській тенісистці лише шостий гейм – 6:1.

Доля переможниці визначалась у третьому сеті. Світоліній потрібно було сконцентруватись, що вона й зробила. На старті партії українка легко повела з рахунку 0:3 Далі Еліна дозволила знову відчути смак перемоги суперниці, але цього разу лише в одному геймі. Далі усі гейми були за українкою. У підсумку – 1:6, традиційний улюблений рахунок у цьому матчі від тенісисток.

Еліна Світоліна вибила з Вімблдону 28-му ракетку світу та виходить у третє коло лондонських змагань. В 1/16 фіналу колишня перша ракетка України зіграє проти американки Софії Кенін. Орієнтовний початок матчу 8 липня о 13:00, але через часті дощі у Лондоні, ця зустріч може бути зміщена по часу.

Кенін у другому колі переграла китаянку Сінь Ю Ван – 4:6, 3:6.

Раніше Світоліна та Кенін зустрічались між собою 5 разів. Востаннє це було у 2019-му році на Підсумковому турнірі WTA, коли Еліна у двох сетах здолала американську тенісистку 5:7, 6:7. Загалом рахунок в очних протистояннях дівчат складає 3:2 на користь українки.