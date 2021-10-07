Марта Костюк здобула вольову перемогу на старті турніру у США

Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллс. 19-річна українська тенісистка здолала китаянку Шуай Чжен.

Марта Костюк (Україна) – Шуай Чжен (Китай) 2:1 (6:3, 1:6, 6:2)

Тенісистки провели на корті 1 годину 34 хвилини. Саме стільки часу знадобилось українці, щоб вирвати перемогу у першому колі. Стартовий гейм залишився з брейком за китаянкою. До сьомого гейму дівчата показували рівну гру та по черзі брали розіграші, програвши по одній своїй подачі.

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Все змінилось у сьомому геймі, коли Костюк на подачі суперниці взяла розіграш та вдруге вийшла вперед у рахунку – 4:3. Свого 19-річна українка вже не впустила. Вона впевнено взяла три гейми поспіль, два з яких були на подачі Чжен. У підсумку – 6:3.

Другий сет розпочався за сценарієм першого, але вже з виграного гейму для українки. Але він став першим та останнім для неї у цій партії. Марта повністю провалила сет, віддавши суперниці три свої подачі та шість поспіль геймів – 1:6.

Все вирішувалось у третьому сеті. Костюк переконливо повела у рахунку – 4:0. Лише у першому геймі китаянка нав'язала боротьбу, інші три гейми були провальними для Шуай.

Далі представниці Китаю вдалось дещо скоротити перевагу у рахунку до двох геймів – 4:2. Але це були останні гейми Шуай у цьому матчі. Костюк взяла два гейми поспіль, а останній лише після третьої подачі на матч – 6:2. Марта щиро зраділа перемозі, розділивши радісні емоції з мамою, яка водночас є її тренеркою.

Марта Костюк вийшла у наступний раунд турніру. Вона поки що єдина з українок, яка здолала перше коло. Свій поєдинок 1/64 турніру ще не зіграла Даяна Ястремська, яка 7 жовтня зіграє проти тенісистки з Франції Ельзи Жакемо.

В 1/32 фіналу на Костюк чекає дуже складний екзамен із титулованої румункою Сімоною Халеп. Матч відбудеться 8 жовтня. На цій стадії у боротьбу вступає інша українка Еліна Світоліна.