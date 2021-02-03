Українка Костюк здобула одразу дві перемоги на турнірі в Мельбурні

Українська тенісистка Марта Костюк впевнено розпочала виступи на хардовому турнірі WTA500 в Мельбурні – Grampians Trophy.

Джерело: 24 канал

У матчі першого кола 18-річна українка переграла Габріелу Дабровські з Канади – 6:0, 6:3.

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Тенісистки провели на корті 57 хвилин. Костюк оформила в свій актив 5 брейків (виграла 10 геймів поспіль), а на своїй подачі програла один гейм.

За вихід до третього раунду змагань Костюк зустрінеться із посіяною під 7-м номером американкою Дженніфер Бреді, яка обіграла росіянку Світлану Кузнєцову – 6:3, 6:0.

Парний розряд

Згодом за декілька годин Марта Костюк здобула перемогу на кортах в Мельбурні вже у парному розряді. 18-річна українка в дуеті з Олександрою Сасновіч з Білорусі обіграла шостих сіяних китаянок Сюй Іфань і Ян Чжаосюань – 5:7, 6:4, 10:6.

У чвертьфіналі турніру Костюк і Сасновіч зіграють проти китаянок Сайсай Чжен і Їн-Їн Дуань.