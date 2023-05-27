"Це геноцид, а не політика": українська тенісистка поставила на місце прихильницю Лукашенка

Марта Костюк не витримала через слизьку позицію Аріни Сабалєнка щодо війни в Україні. Киянка пояснила, що не відчуває до білоруски ненависті, а лише не поважає її.

У неділю, 28 травня, в Парижі почнеться другий тенісний Grand Slam за рік Ролан Гаррос. Участь у ньому приймуть шість представниць України.

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Найважче пройти перше коло буде Марті Костюк. Киянка отримала у суперниці другу ракетку світу Аріну Сабалєнка з Білорусі. Напруги матчу додає постать опонентки.

Костюк висловилась про Сабалєнка

Перед грою тенісистки влаштували словесну перепалку. Сабалєнка заявила, що Костюк її ненавидить через те, що вона відмовляється тиснути руку. Втім Марта апелювала Аріні, пояснивши свою позицію.

"Я ніколи не говорила, що ненавиджу її. Навіть не знаю, як це коментувати. Я не можу відчувати повагу до її вибору продовжувати їздити в Росію, тренуватися там, спілкуватися з російською пресою. Не вивозити сім’ю з країн-агресорів, маючи достатні фінансові можливості для цього. Я б не змогла змиритися сама з собою, коли моя країна таке робить, а я залишаюся там. Особисто для мене заняття тенісом – це можливість щось змінити на краще. Сабалєнка після цього турніру може стати першим номером у такому популярному спорті. Маючи таку велику аудиторію, такий вплив у світі, вона від нього відмовляється.

Ми ж говоримо про те, що людей вбивають, а чуємо у відповідь, що треба залишити спорт поза політикою. Але коли війна приходить у твій дім, вона не вибирає, спортсмен ти чи ні. Це не політика! Всі ми знаємо, як Росія і Білорусь воюють проти України, як розстрілюють мирне населення, як беруть у полон цивільних, крадуть речі з домівок, ґвалтують дітей, вивозять їх з України. Це геноцид українського народу, це не політика. Загалом у мене немає ненависті ні до кого з гравців із країн-агресорів. Я просто їх не поважаю,

– відповіла Костюк.

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Сабалєнка та війна

Нагадаємо, що Сабалєнка не наважилась відкрито засудити свою Батьківщину за допомогу фашистам у війні проти України. Дівчина виступала із закликом "Ні війні", але при цьому дивувалась, що про війну варто говорити.

Це справді жахливо, бо ніхто не підтримує війну. Ніхто. Проблема в тому, що ми повинні говорити про це вслух… Але чому ми повинні кричати про це на кожному кроці? Це зовсім не допоможе. Ми не контролюємо цю ситуацію. Я просто розумію, що це не моя вина. Від мене нічого не залежить,

– заявляла Сабалєнка.

Не варто дивуватись такій позиції від спортсменки, яка у 2020 році підтримала Алєксандра Лукашенка у кривавому розгроні антивладних мітингів. Цікаво, що Аріна часто готується до турнірів у Росії, хоча сама живе в Маямі (США).

Варто знати. Бойфрендом Аріни є хокеїст Константін Кольцов. Він теж підтримував режим Лукашенка, а у 2022 році виступив із підтримкою війни в Україні.