Божевільний характер: неперевершена Марта Костюк у напруженій грі здолала третю ракетку світу

Друга ракетка України демонструє неймовірні результати на турнірі у Штутгарті. Цього тижня Марта Костюк вибила вже другу представницю топ-10 рейтингу WTA.

Марта Костюк (Україна) – Коко Гауфф (США) 2:1 (3:6, 6:4, 7:6 (8:6))

У німецькому Штутгарті проходить престижний тенісний турнір категорії WTA500. Серед учасників змагання є і українська тенісистка Марта Костюк, пише 24 канал.

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Невдалий початок

Киянка вийшла у чвертьфінал, здолавши перед цим сьому ракетку світу Чжен Цінь Вен. Втім у третій стадії її суперниця була більш серйозною – третій номер рейтингу WTA Коко Гауфф.

Дівчата вже зустрічались цього року на Australian Open і там американка вибила українку у чвертьфіналі. Тепер же Коко була близькою до цього і у Штутгарті.

Перший сет Гауфф взяла на класі (6:3), але Костюк показала характер у другому сеті. Програючи 2:4, українка перемогла у чотирьох геймах поспіль та перевела матч у вирішальний сет.

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Характер Марти

Там суперниці видали виснажливий поєдинок. За рахунку 5:5 Гауфф зробила брейк і вже збиралась добивати українку на своїй подачі. Але зрештою Костюк витягнула право на тайбрейк. Там Марта і взяла гору над Коко, яка почала занадто нервувати.

Костюк отримала аж п'ять матч-пойнтів і зрештою останній таки реалізувала. Киянка виходить у півфінал, де протистоятиме восьмій ракетці світу Маркеті Вондроушовій. Саме чешка є чинною переможницею Вімблдону.

Відеоогляд матчу Костюк – Гауфф