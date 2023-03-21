Костюк почала турнір в Маямі із впевненої перемоги: тепер її чекає матч зі скандальною росіянкою

Друга ракетка України не мала проблем з опоненткою з Італії. Втім наступний поєдинок Марти тепер під питанням, адже у ньому доведеться вийти на один корт з представницею РФ.

Марта Костюк (Україна) – Елізабетта Коччаретто (Італія) 2:0 (6:3 / 6:2)

У США стартував престижний тенісний турнір у Маямі категорії WTA1000. У жіночому одиночному сегменті зіграють 96 топ-тенісисток світу, у тому числі три українки, пише 24 канал.

До теми Цуренко пробилася до основної сітки турніру WTA 1000: хто з українок виступить в Маямі

Першою на корт у Флориді вийшла Марта Костюк. Нещодавня чемпіонка турніру в Остіні отримала у першому колі непросту суперницю – третю ракетку Італії Елізабетту Коччаретто (№49 у рейтингу WTA).

Впевнена перемога Костюк

Втім італійка не зуміла дати гідний опір Марті, програвши у два сети. Протягом гри, яка тривала менше півтори години, Елізабетта не змогла зробити жодного брейку, при цьому віддавши три свої подачі.

Що ж стосується Костюк, то на її рахунку чотири ейси. Впевнена перемога дозволила українці вийти у друге коло, але поєдинок може бути підпитанням.

Читайте також Треба їх перемагати, а не уникати битви: ФТУ звернулась до НОК після гучних заяв Гутцайта

Чи відбудеться матч проти росіянки?

Справа у тому, що суперницею Марти стала тенісистка без прапора родом з країни-терористки Анастасія Потапова. І на відміну від більшості російських спортсменів, які дивним чином втрачають дар речі на питаннях про війну в Україні, ця особа намагається показати свій "інтелект".

На нещодавньому турнірі в Індіан-Веллс Потапова вийшла на останню свою гру у екіпіровці футбольного клубу Спартак Москва. Цю команду не допустили до міжнародних змагань саме через війну. Росіянка цим викликала хвилю обурення серед тенісисток, а також отримала попередження від WTA.

Варто знати Світоліна проведе благодійний турнір на підтримку України після повернення на корт

До слова, на тому ж Індіан-Веллс стався перший гучний випадок скасування матчу українки проти представниці країни-терористки. Леся Цуренко знялась з поєдинку проти білоруски Аріни Сабаленка.