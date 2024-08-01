Запальні танці українки на корті: Костюк влаштувала фурор на Олімпіаді-2024 – круте відео

Пізно вночі на 1 серпня (за київським часом) свій матч за вихід у півфінал Олімпіади-2024 закінчила єдина представниця України, яка залишилась в одиночному розряді, Марта Костюк. Перша ракетка України зустрічалась із Донною Векіч із Хорватії.

На жаль, перший сет чвертьфіналу залишився за суперницею із Хорватії 6:4. Однак у другій партії Марта Костюк зібралась та зрівняла цифри по сетах 1:1, а у партії 2:6. Донна Векіч змогла взяти лише два гейми та пішла засмучена відпочити у підтрибунне приміщення, інформує 24 Канал.

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Публіка була у захваті від танцювальних вмінь Костюк

Піднесена виграним сетом Костюк залишилась чекати суперницю на корті. Марта не стала просто сидіти на лавочці, а влаштувала справжнє танцювальне шоу на арені, яка приймає престижний Ролан Гаррос у Парижі.

Марта класно станцювала із ракеткою у руках під відомий запальний трек "Uptown Funk" (feat Bruno Mars), який виконує Mark Romson. Танці української тенісистки неабияк приємно здивували місцеву публіку, яка влаштувала бурхливі овації Костюк.

Відео танців Костюк на олімпійському корті

Українка у чудовому настрої підходила до вирішального сету, у якому, на жаль, поступилась – 7:6 (10:8).

Україна залишилась без представниць в одиночному розряді. Сестри Кіченок продовжують боротьбу за медалі Олімпіади-2024 у парному розряді. 1 серпня український дует у чвертьфіналі проти іспанок Соррібес-Тормо/Букша.