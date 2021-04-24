Кирстя зупинила Костюк в 1/2 фіналу турніру у Стамбулі

Марта Костюк 24 квітня у півфіналі турніру WTA у Стамбулі (Туреччина) зіграла проти Сорани Кирсті. 18-річна українська тенісистка вслід за Світоліною покинула змагання за крок до фіналу.

Тенісисти провели на корті 1 годину 25 хвилин. Представниці Румунії знадобилось два сети, щоб вийти у фінал турніру.

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Марта Костюк (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія) 0:2 (4:6, 4:6)

Румунській тенісистці вдалось зупинити переможну ходу Костюк. 18-річна українка жахливо розпочала матч із чотирьох поспіль програних геймів. Далі Марті вдалось змінити хід поєдинку на свою користь та виграти у суперниці три гейми, впритул скоротивши перевагу Кирсті – 3:4.

Однак цього було замало для перемоги у першому сеті – 4:6 партія за тенісисткою Румунії. На початку другого сету склалось враження, що українка віднайшла свою гру та залишитись цю партію за собою. Марта повела у рахунку 2:0, але Сорані доволі швидко вдалось оговтатись та повернутись у гру – 3:3.

Далі на тенісному корті друга партія була схожа на першу. Костюк намагалась дати гідний бій румунці, але знову бажання українки було замало – 4:6.