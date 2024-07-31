Це не топ моїх досягнень, – Костюк про нелегку перемогу над Саккарі в 1/8 фіналу Олімпіади-2024

Марта Костюк прокоментувала матч проти Марії Саккарі в 1/8 фіналу Олімпіади-2024. Перемога українці далася доволі важко.

У вівторок, 30 липня, відбулися матчі 1/8 фіналу тенісних змагань на Олімпіаді-2024. В одному з них Марта Костюк здолала Марію Саккарі з Греції.

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Коментар Костюк щодо перемоги в 1/8 фіналу

Українська тенісистка відзначила вплив спеки на її гру, наголосивши, що особливо відчула це у першому сеті.

Рада, що впоралася та змогла якось виграти цей матч. Поки не знаю, як, у мене ніколи в житті не було такого, як з подачею. Навіть не знаю, скільки подвійних помилок мала – не буду навіть дивитися. Можливо, зіграв фактор нервів, бо я почала матч впевнено, а потім не знаю, що зі мною трапилося. Обіграти гравчиню з топ-10 без подачі – це не топ досягнень у моїй кар'єрі,

– розповіла Марта.

Також вона відзначила про майбутню суперницю, наголосивши, що не знає, хто був би краще Коко Гофф чи Донні Векич, однак українка налаштована на всі 100%.

"Я за країну добре граю. Є ті, кому за країну грати складніше, нервують більше. Я такого не бачила. Підходила до Олімпіади просто як до турніру, і рада тому, як все складається. Починаю набирати форму, яка була близька до початку року. Використовую турнір не лише для того, щоб представляти країну, але й набирати форму. Поки що виходить", – додала Марта Костюк.

Відзначимо, що українська тенісистка зіграє з Донні Векич в межах чвертьфіналу Олімпіади-2024 31 липня о 20:00 за київським часом.