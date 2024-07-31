Битва за півфінал: онлайн-трансляція матчу Марта Костюк – Донна Векич на Олімпійських іграх-2024

Перша ракетка України вдало показує себе на олімпійському турнірі, пройшовши трьох суперниць. Тепер Костюк залишилось лише два кроки для здобуття медалі.

На Олімпійських іграх-2024 продовжується жіночий турнір з тенісу. До стадії 1/4 фіналу дійшла одна українка – перша ракетка країни Марта Костюк, пише 24 Канал.

До теми П'ятий ігровий день у Парижі: онлайн-трансляція змагань Олімпіади-2024 31 липня

Медаль вже близько

Уродженка Києва зуміла пройти вже трьох опоненток, при цьому віддавши лише один сет. У першому матчі українка без проблем вибила Лулу Радовчич з Австралії.

Далі вже пішли більш серйозні опонентки. У грі з другою ракеткою Франції Костюк вигризла перший сет на тайбрейку і добила у другому. А бій проти Марії Саккарі в 1/8 фіналу затягнувся аж на 2,5 години.

Програвши стартовий сет, Марта виграла тайбрейк у другому та на нервах взяла гору у третьому. Тепер же на українку чекає найкраща тенісистка Хорватії Донна Векич.

Читайте також Від перемоги над Федерером до олімпійських сліз Світоліної: історичні успіхи українського тенісу

21-ий номер рейтингу WTA вибила непростих Лючію Бронцетті та Б'янку Андрееску. А у минулому раунді Донна створила сенсацію, вигравши у два сети другу ракетку світу Коко Гауфф. Переможниця пари вийде у півфінал на словачку Анну Кароліну Шмідлову.

Дивитися матч Марта Костюк – Донна Векич онлайн