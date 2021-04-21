Марта Костюк перемогла чергову росіянку на турнірі WTA

Українська тенісистка Марта Костюк 21 квітня продовжила переможну ходу на турнірі WTA у Стамбулі (Туреччини). В 1/8 фіналу Костюк здолала 37 ракетку світу росіянку Дарію Касаткіну.

Марта Костюк – Дарія Касаткіна 2:0 (6:3, 7:5)

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Українка вдало розпочала гру, зробивши брейк вже у другому геймі. Марта впевнено вела 4:1, але ледь не дозволила росіянці повернутися у боротьбу.

Касаткіна виграла два гейми й скоротила рахунок – 4:3. Та після цього Костюк зробила ще один брейк і виграла партію.

Другий сет Костюк знову розпочала надзвичайно вдало та агресивно. Два брейки дозволили Марті впевнено лідирувати. Та Касаткіна зуміла повернутися у гру завдяки зворотним брейкам.

За рахунку 5:4 українка не змогла реалізувати один матч-бол. У підсумку Костюк в 11 геймі здійснила черговий брейк і згодом подала на сет.