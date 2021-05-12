Українська синхроністка Федіна завоювала історичне "золото" на чемпіонаті Європи

Представниця артистичного плавання Марта Федіна здобула золоту нагороду в технічному соло і принесла Україні першу нагороду чемпіонату Європи з водних видів спорту у Будапешті.

У технічній програмі Федіна набрала 91,8445 бали і зайняла перше місце.

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В медальну трійку увійшли Євангелія Платаніоті з Греції і Василина Хандошко, яка представляє Білорусь.

Варто зазначити, що серед 15 учасниць цієї дисципліни не було основних фавориток в цьому виді спорту – росіянок.

Повні результати:

Історичне "золото" Федіної

Це перше в історії України "золото" в соло в артистичному плаванні на чемпіонатах Європи і всього четверте в сумі. Раніше наші синхроністки двічі були найкращими в комбінації і один раз – в довільній програмі.

Для самої Федіної це друге "золото" чемпіонатів Європи.