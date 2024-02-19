Марсель позбувся головного тренера перед матчем із Шахтарем у Лізі Європи, – Романо

Французький Марсель продовжує впадати у прірву. Виїзна поразка від Бреста остаточно поставила крапку на терпіння керівництва "провансальців" до головного тренера Дженнаро Гаттузо.

18 лютого Марсель зазнав мінімальної поразки від Бреста 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив П'єр Ле-Мелу під завісу поєдинку. Із 60-ї хвилини господарі ще й грали у меншості після вилучення центрального форварда Стіва Муньє.

Цікаво побачити Шахтар обурився через скасований гол у матчі з Марселем: відео скандального епізоду в ЛЄ

На "гірників" вже без головного тренера

Після цієї поразки з'явилось ще більше чуток про ймовірний відхід Дженнаро Гаттузо із посади головного тренера Марселя. Італієць сам заявляв, що команда впала у прірву. Марсель після 22-х турів йде лише 9-м у турнірній таблиці Ліги 1, набравши 30 балів.

19 лютого відомий інсайдер Фабріціо Романо першим оголосив про звільнення наставника "провансальців". Однак поки що офіційний сайт французького клубу мовчить. Якщо це підтвердиться, то клуб втратить коуча перед грою Ліги Європи проти донецького Шахтаря (22 лютого).

Перша зустріч закінчилась бойовою нічиєю у Гамбурзі 2:2.

Що відомо про роботу Дженнаро Гаттузо у Марселі