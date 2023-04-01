Надії на золото згасають: Марсель з Маліновським не змогли переграти середняка Ліги 1 – відео
Підопічні Ігора Тудора першими пропустили від Монпельє і змогли лише відновити статус-кво. Український хавбек провів на полі 76 хвилин.
Марсель – Монпельє 1:1
Голи: Гендузі, 44 (пен) – Норден, 13.
У чемпіонаті Франції розпочався 29 тур Ліги 1. На п'ятницю була винесена зустріч за участю віцечемпіона Марселя, який приймав середняка Монпельє, пише 24 канал.
До теми Умови кращі, ніж в Італії: французькі ЗМІ оприлюднили "брудну" зарплату Маліновського
Провансальці ще мріють про боротьбу з ПСЖ за чемпіонство. Перед грою відстань становила сім очок, тому підопічні Тудора мали грати тільки на перемогу.
Вже звично для вболівальників Марселя з перших хвилин на полі з'явився Руслан Маліновський. Українець на цей раз був єдиним гравцем під лінією нападу, де утворився дует Санчес – Вітінья. Втім початок гри для господарів був невдалим.
На 13 хвилині Монпельє відкрив рахунок. Вінгер Норден в центрі штрафного майданчика відгукнувся на передачу Вахі та пробив Пау Лопеса. Після цього Марсель перехопив ініціативу і зрівняв рахунок ще до перерви.
Читайте також Піде шляхом Вороніна: клуб з Бундесліги хоче запросити Яремчука, який провалює сезон в Брюгге
За дві хвилини до закінчення першого тайму захисник гостей зіграв рукою у власному майданчику і Гендузі без проблем реалізував пенальті. У другому таймі Марсель продовжив тиснути на ворота Монпельє, але гості грамотно оборонялись.
У підсумку провансальці так і не змогли вирвати перемогу, а Руслан Маліновський відіграв 76 хвилин. Тепер Марсель може забути про чемпіонську гонку і сконцентруватись на захисті місця в ЛЧ. Четвертий Монако відстає лише на шість балів при матчі в запасі.
Відеоогляд матчу Марсель – Монпельє: