Надії на золото згасають: Марсель з Маліновським не змогли переграти середняка Ліги 1 – відео

Підопічні Ігора Тудора першими пропустили від Монпельє і змогли лише відновити статус-кво. Український хавбек провів на полі 76 хвилин.

Марсель – Монпельє 1:1

Голи: Гендузі, 44 (пен) – Норден, 13.

У чемпіонаті Франції розпочався 29 тур Ліги 1. На п'ятницю була винесена зустріч за участю віцечемпіона Марселя, який приймав середняка Монпельє, пише 24 канал.

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Провансальці ще мріють про боротьбу з ПСЖ за чемпіонство. Перед грою відстань становила сім очок, тому підопічні Тудора мали грати тільки на перемогу.

Вже звично для вболівальників Марселя з перших хвилин на полі з'явився Руслан Маліновський. Українець на цей раз був єдиним гравцем під лінією нападу, де утворився дует Санчес – Вітінья. Втім початок гри для господарів був невдалим.

На 13 хвилині Монпельє відкрив рахунок. Вінгер Норден в центрі штрафного майданчика відгукнувся на передачу Вахі та пробив Пау Лопеса. Після цього Марсель перехопив ініціативу і зрівняв рахунок ще до перерви.

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За дві хвилини до закінчення першого тайму захисник гостей зіграв рукою у власному майданчику і Гендузі без проблем реалізував пенальті. У другому таймі Марсель продовжив тиснути на ворота Монпельє, але гості грамотно оборонялись.

У підсумку провансальці так і не змогли вирвати перемогу, а Руслан Маліновський відіграв 76 хвилин. Тепер Марсель може забути про чемпіонську гонку і сконцентруватись на захисті місця в ЛЧ. Четвертий Монако відстає лише на шість балів при матчі в запасі.

Відеоогляд матчу Марсель – Монпельє: