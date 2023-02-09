Маліновський позбавив Мессі мрії: супергол українця дозволив Марселю вибити ПСЖ з Кубка – відео

Команда Ігора Тудора здолала головного фаворита Кубка Франції на своєму полі. Переможний м'яч в середині другого тайму забив хавбек збірної України.

Марсель – ПСЖ 2:1

Голи: Санчес, 31 (пен), Маліновський, 57 – Рамос, 45+2.

У середу, 8 лютого, відбулися майже всі матчі 1/8 фіналу Кубка Франції. Безумовно, центральною зустріччю дня стала битва чемпіона та віцечемпіона Ліги 1. ПСЖ поїхав в гості до Марселя, пише 24 канал.

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Вже вп'яте з моменту переходу до Олімпіка в основі команди вийшов Руслан Маліновський. Хавбек разом із Ченгізом Ундером зайняв місце під єдиним нападником Алексісом Санчесом. Гості ж вийшли майже основним складом, з перших хвилин з'явилися Мессі та Неймар.

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Гра у першому таймі проходила за ініціативи команди Тудора. Вона першою і забила на 31 хвилині. Рамос збив Санчеса на вході у карний майданчик і сам чилієць впевнено реалізував пенальті. Втім ще до перерви ПСЖ відновив паритет.

Зробив це сам винуватець першого голу. Мессі заробив кутовий, а Неймар точно подав на голову Рамоса, який і пробив Пау Лопеса. У другому таймі моментів було мінімум, але перший же був реалізований Марселем. І забив саме Руслан Маліновський.

Вирішальний постріл українця

. В Кубку Франції Маліновський грав не під своїм 18 номером, а під 11-им. Справа в тому, що за правилами ттурніру гравці стартового складу мають носити футболки від 1 до 11 номеру.

Санчес опинився в центрі майданчика з м'ячем, але пробив у захисника. Однак українець опинився першим на підбиранні і потужно пробив у "дев'ятку" воріт Доннаруми. Для Руслана це вже другий гол за Марсель, перший він забив три дні тому у ворота Ніцци в чемпіонаті.

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Через травму Мбаппе у коуча ПСЖ було мало шансів посилити напад. Зрештою Марсель грамотно побудував гру в обороні, а ПСЖ не зміг пробити Пау Лопеса. Таким чином Маліновський з командою виходять у чвертьфінал Кубка і 1 березня зіграє проти одного з наступних суперників:

Нант

Ліон

Тулуза

Родез

Ансі

Гренобль

Лорьян або Ланс

Відео голу Маліновського:

До слова, ПСЖ є рекордсменом за кількістю Кубків Франції (14), тоді як Марсель йде другим із десятьма трофеями. Востаннє провансальці вигравали Кубок аж у 1989 році.

Цікавий факт. Кубок Франції – єдиний турнір, у якому Ліонель Мессі брав участь, але його не вигравав.