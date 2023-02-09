Фанати підштовхували нас, ця перемога за ними, – Маліновський про сенсацію у Кубку проти ПСЖ

Марсель сенсаційно вибив ПСЖ із Кубку Франції. Сталось це вже в 1/8 фіналу кубкового протистояння.

Один із героїв поєдинку став Руслан Маліновський. Український легіонер став автором переможного голу Марселя у ворота ПСЖ. Півзахисник забив потужним ударом з-за меж штрафного, з яким не мав шансів впоратись один із найкращих голкіперів світу Джанлуїджі Доннарумма.

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Маліновський: Це був неймовірний матч

Руслан вдруге у поєдинку вивів Марсель уперед 2:1. Нагадаємо, що Санчес із пенальті відкрив рахунок у матчі, а вже у компенсований до першого тайму час Рамос головою зрівняв цифри на табло.

Марсель несподівано попрямував у чвертьфінал Кубка Франції, а футболісти ПСЖ пакують валізи додому у Париж.

Після поєдинку Маліновський клубному сайту поділився враженнями від перемоги над ПСЖ. Руслан відзначив атмосферу на арені "Велодром". Українець впевнений, що його команда награла на гол.

"Це був неймовірний матч, була неймовірна атмосфера також. Це особливо, знаємо, що це класика у Франції. Ми були дуже мотивовані, хотіли викластися на максимум. Вважаю, заслужили перемогу", – сказав український футболіст.

Атмосфера, фанати – це було неймовірно. Фанати підштовхували нас, ця перемога за ними. Вони довго чекали на звитягу над ПСЖ вдома. Ми віддали все, хочу подякувати всій команді, тим, хто на полі, і тим, хто поза ним. Ми команда, не має значення, хто грає, а хто не грає, ми повинні бути єдиними. Ми працюємо на єдиний результат, за нього треба боротися. Сьогодні ми бачили, як усі боролися за цю велику перемогу,

– додав Маліновський.

Також Руслан зробив обіцянку перед фанатами Марселя.

"Попереду ще матчі, залишилося дочекатися жеребкування наступної стадії. Ми будемо готуватися так, як і проти ПСЖ, з тією ж концентрацією і таким же настроєм на полі", – відповів гравець Марселя.

Нагадаємо, що Маліновський забив у другому матчі поспіль за Марсель у семи зіграних поєдинках за нову команду. У попередньому турі Руслан відзначився дебютним м'ячем у воротах Ніцци, але, на жаль, цей гол не приніс "провансальцям" перемоги. Ніцца у тому матчі перемогла 1:3.

До слова. Вже 11 лютого Маліновський матиме новий шанс забити. У той день його Марсель зіграє на виїзді проти Клермона у рамках 23-го туру Ліги 1.