Маліновський забив дебютний гол за Марсель, але це не врятувало команду від поразки: відео

Провансальці перервали свою безпрограшну серію, яка тривала більше трьох місяців. Українець вийшов на заміну у грі з Ніццею і відзначився першою результативною дією в новому клубі.

Марсель – Ніцца 1:3

Голи: Маліновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85.

У чемпіонаті Франції підійшов до закінчення 20 тур Ліги 1. Центральний його поєдинок був винесений на вечір неділі. У ньому Марсель приймав Ніццу, пише 24 канал.

До теми Через автогол у ворота Луніна: Реал сенсаційно програв середняку чемпіонату Іспанії – відеоогляд

Команда Ігора Тудора мала потужну серію із 8 матчів без поразок у чемпіонаті (причому сім з них провансальці виграли). Це дозволило команді Руслана Маліновського піднятись на другу сходинку у турнірній таблиці.

У минулих чотирьох іграх українець з'являвся в основі, але цього разу тренер залишив Руслана на лаві запасних. На його місці вийшов Дімітрі Пає. Втім гра Олімпіка розклеїлась під завісу першого тайму.

Прямо перед перервою господарі примудрились двічі пропустити від Ніцци. Спочатку кіпер Марселя врятував після удару Лаборда, але першим на добивання зіграв Діоп. А вже за шість хвилин сам Гаетан опинився у вдалому місці після чергового сейву Пау Лопеса.

На другий тайм Тудор випустив Маліновського та Санчеса і українець віддячив за це на 60 хвилині. Після прострілу з флангу Санчес скинув на українця. Руслан звільнився від опіки суперника на вході в карний майданчик і вразив "дев'ятку" воріт Шмейхеля.

Відео голу Маліновського:

Це був дебютний м'яч хавбека в новому клубі. Марсель продовжив тиск на ворота Ніцци, але всі питання зняв Браїмі. Алжирець вийшов на заміну в середині другого тайму, а за п'ять хвилин до фінального свистка красивим ударом з лінії майданчика пробив Лопеса.

Читайте також Віктор Циганков дебютував за Жирону: команда переграла Валенсію та наблизилась до єврокубків

Таким чином, Марсель вперше програє з жовтня минулого року, але залишається на другій сходинці. Ланс поступається провансальцям за різницею голів, а Монако відстає вже на два очки. А ось ПСЖ закріпився на першому місці після осічки Олімпіка і має тепер 8 балів гандикапу.