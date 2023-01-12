Маліновський дебютував: Марсель здобув п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті Франції – відеоогляд

Команда Ігора Тудора не мала проблем із Труа і закріпилась на третій сходинці. Українець вийшов у другому таймі та заробив жовту картку.

Труа – Марсель 0:2

Голи: Гендузі, 9, Верету, 46.

У чемпіонаті Франції 11 січня відбулися матчі 18 туру Ліги 1. Основна увага українців була прикута до матчу Труа – Марсель, де мав дебютувати Русла Маліновський, пише 24 канал.

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Хавбек у понеділок тільки перебрався з Аталанти в Олімпік і лише у вівторок провів своє перше тренування. Очікувано, що тренер залишив Руслана в запасі. В центрі поля вийшли Ронж'є і Верету, а під нападниками зіграли Ундер та Гендузі.

Гості відкрили рахунок дуже швидко. Вже на 9 хвилині центрбек Мбемба замкнув головою подачу від Гендузі після кутового. Олімпік контролював гру і зміг подвоїти рахунок вже на початку другого тайму.

Левову заслугу в голі має Ундер, який знайшов у чужому майданчику вільного Верету. Жордан з близької відстані розстріляв ворота опонента. Маліновський же з'явився на полі на 67 хвилині замість правого латераля Каборе і одразу потрапив у спірний епізод.

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Першим же дотиком Руслан вибив м'яч з-під ніг опонента. Але суддя помітив небезпечну гру від українця і виписав йому "гірчичник". В подальшому ж Маліновський не був у центрі уваги і лише допоміг Марселю втримати переможний результат.

Тур склався дуже гарно для провансальців. Команда закріпилась на третій сходинці, а всі переслідувачі Марселя (Ренн, Монако, Лор'ян та Лілль) втратили бали. Ба більше, Ланс, який іде другим, зіграв внічию зі Страсбургом і тепер випереджає Олімпік на два бали.

Відеоогляд матчу Труа – Марсель:

ПСЖ – Анже 2:0

Голи: Екітіке, 5, Мессі, 72.

Також у цьому турі сталося повернення Ліонеля Мессі після чемпіонату світу. Аргентинець нарешті виграв Мундіаль і ПСЖ дав форварду відпочинок після важкого турніру.

Тепер же Лео потрапив у стартовий склад на матч із Анже. Більшу частину гри нападник був не дуже гострим, але ПСЖ відкрив рахунок завдяки Екітіке.

Ліонель же нагадав про себе в середині другого тайму. Відгукнувшись на подачу Мукіеле, Мессі точно вразив ворота Бернардоні та забив свій 9-ий гол в цьому чемпіонаті.

Як забивав Мессі: