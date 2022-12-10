Африка наближається до півфіналу ЧС-2022: відео голу Марокко в ворота Португалії

Команда Валіда Реграгі вийшла вперед у чвертьфіналій грі чемпіонату світу. Відзначитись зміг форвард Севільї Юссеф Ен-Несірі.

У третьому чвертьфіналі ЧС-2022 Португалія зійшлась із головною сенсацією турніру збірною Марокко. Африканська команда в 1/8 фіналу зуміла пройти іспанців в серії пенальті.

Слідкуйте з нами Марокко – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Тепер же підопічні Реграгі ні в чому не поступались в першому таймі іншій піренейській команді. Свого "леви Атласа" таки досягли перед перервою, пише 24 канал.

На 42 хвилині Аттіят-Аллаль виконав точну подачу в центр карного майданчика суперника на Ен-Несірі. На виході невдало зіграв Діогу Кошта, завдяки чому Юссеф вразив вже порожні ворота.

Відео голу Ен-Несірі:

Для нападника Севільї це вже другий гол на цьому турнірі, раніше Ен-Несірі забив у ворота Канади. Всього на рахунку 25-річного гравця це 17-ий точний удар у 52 матчах в футболці збірної Марокко.

. Ще жодна африканська команда не виходила у півфінал чемпіонату світу. Раніше за крок від цієї стадії зупинялись Камерун (1990), Сенегал (2002) та Гана (2010).