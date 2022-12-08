Збірна Марокко присвятила Нурі сенсацію над Іспанією: він був на межі життя та смерті – відео

Збірна Марокко стала головною сенсацією на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Ця африканська команда в 1/8 фіналу вибила з Мундіалю іспанців.

Вихід Марокко у плей-офф ЧС-2022 вже став сенсацією Мундіалю у Катарі, а перемога в 1/8 фіналу над Іспанією за серією пенальті стала казкою для марокканських уболівальників. Після поєдинку тріумфатори не стримували своїх емоцій.

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Пам'ятають про талановитого Нурі

Святкування продовжилось вже у роздягальні Марокко, де футболісти стали авторами зворушливого вчинку. Гравці присвятили цей успіх на Мундіалі у Катарі 25-річному Абдельхаку Нурі – нідерландському футболісту марокканського походження.

Один із лідерів національної команди Софʼян Амрабат взяв до рук футболку з прізвищем Нурі, а інші футболісти вигукували його імʼя.

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Батько Нурі прокоментував такий вчинок футболістів збірної Марокко.

Це було дуже емоційно для нас і сім'ї. Повага до хлопців і те, як вони це зробили. Ми ніколи цього не забудемо. Вони все ще думають про Аппі, це справді чудово,

– сказав батько футболіста.

Жахлива історія боротьби за життя Абдельхака Нурі

Абдельхак Нурі – 25-річний футболіст, який назавжди повішав бутси на цвях у 2017 році. Тоді талановитий Нурі, який виступав у центрі поля, навіть не думав про закінчення кар'єри, якби не один випадок на футбольному полі, який перевернув його життя з ніг на голову.

Під час товариського матчу Аякс – Вердер тоді 20-річний Нурі несподівано впав на газон та знепритомнів. Футболіста гелікоптером доправили до найближчого госпіталю. Лікарі зафіксували у Нурі напад серцевої аритмії. Однак згодом повідомили, що Абдельхака ввели у стан штучної коми.

У такому стані вихованець Аякса пролежав три роки. Нурі давали мало шансі на життя, адже у його головному мозку були виявлені незворотні процеси.

Але сталось диво...27 березня 2020 року Абдельхак вийшов із коми. Колишній футболіст може посміхатись, їсть та навіть пересувається на інвалідному візку.

У чвертьфіналі ЧС-2022 Марокко зустрінеться з Португалією та має усі шанси пробитись в 1/2 фіналу Мундіалю у Катарі. Поєдинок розпочнеться 10 грудня о 17:00 за Києвом.