Марлос офіційно покинув Шахтар

Колишній футболіст збірної України Марлос офіційно покинув донецький Шахтар. Сторони не домовилися про продовження контракту.

У неділю, 12-го грудня, Шахтар оголосив, що Марлос покидає команду. У футболіста 31-го грудня 2021 року закінчується контракт з "гірниками". Після матчу з Олександрією гравці Шахтаря відправилися у відпустку.

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Де Марлос продовжить футбольну кар'єру – невідомо.

Марлос завершує виступи за Шахтар

Марлос перейшов до Шахтаря влітку 2014 року з харківського Металіста.

Загалом протягом 8 сезонів у Марлоса 287 ігор за Шахтар. За цим показником він увійшов до топ-25 футболістів клубу в історії.

Марлос забив за Шахтар 74 голи у всіх турнірах. Він 11-й у списку бомбардирів протягом усієї історії "гірників".

Більше за голів лише на рахунку Адріано, Горобця, Старухіна, Соколовського, Брандау, Тейшейри, Петрова, Ателькіна, Грачова та Матвєєва.

З Шахтарем Марлос по 4 рази виграв чемпіонат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок України (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок України (2014, 2015, 2017, 2021).

У складі Шахтаря Марлос отримав українське громадянство та виступав за збірну України. Після Євро-2020 він оголосив про завершення кар'єри у збірній.



Статистика Марлоса у Шахтарі / Фото twitter.com/FCShakhtar/