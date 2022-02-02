Марлос із теплом пригадав слова Шевченка після трансферу у Бразилію

Марлос офіційно перейшов у Атлетіко Паранаенсе. Футболіст згадав слова, які Андрій Шевченко сказав йому ще під час виступів за збірну України.

Перші слова після трансферу

Колишній гравець Шахтаря прокоментував свій перехід у бразильський клуб. Марлос відверто розповів, що трансфер у Атлетіко Паранаенсе був його дитячою мрією, яка втілилась у реальність.

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Виявляється, що його брати виступали у молодіжній команді Атлетіко. Футболіст хоче принести користь новому клубу.

Бразилець, який має український паспорт, заявив, що немає чіткої позиції на футбольному полі та пригадав слова екснаставника збірної України Андрія Шевченка.

Марлос: Ці слова сильно зачепили мене

"Вважаю, що сьогодні я більше не маю фіксованої позиції. Мені більше подобається грати праворуч, де я завжди грав. Але були сезони у Шахтарі, наприклад, коли я виходив трохи нижче. У збірній України я більше грав ліворуч", – сказав Марлос.

Мені дуже подобається згадувати те, що одного разу сказав мені тренер Андрій Шевченко. Він сказав мені, що коли гравець має якість, то у нього немає позиції. Він просто має бути в команді – можливо, ліворуч, можливо, праворуч. Ці слова сильно зачепили мене і допомогли розвиватися у моїй кар'єрі. Тому я завжди готовий виходити на тій позиції, де буду корисний команді,

– зізнався футболіст.