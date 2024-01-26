Як у старі та добрі часи: Шахтар підписав другого зимового новачка із Бразилії

Донецький Шахтар оголосив про підписання другого зимового новачка команди. Співпрацю із "гірниками" розпочав 20-річний півзахисник Марлон Гомес.

26 січня український гранд офіційно уклав контракт із талановитим футболістом із Бразилії до кінця 2028-го року. Шахтар не розкриває фінансових деталей трансферу.

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Бразильський вектор "гірників"

Марлон Гомес став вже другим зимовим новачком "гірників" та ще й який родом із Бразилії.

Нагадаємо, що 19 січня донеччани офіційно оголосили про підписання бразильського вінгера Кевіна, який вже встиг відзначитись гольовим асистом на Олександра Зубкова у контрольному матчі проти Пюніка. До слова, та гра закінчилась перемогою підопічних Маріно Пушича з рахунком 2:0.

Перейшов Гомес у Шахтар із бразильського клубу Васко да Гама, за першу команду якого відіграв 45 матчів (2 голи та 3 асисти).

Що відомо про Марлона Гомеса

Футболіст грає на позиції центрального півзахисника та є вихованцем Васко да Гама.

За дорослу команду цього клубу дебютував влітку 2022-го.

Виступав за різні вікові категорії збірної Бразилії – до U-23.

Наразі виступає за збірну U-23, з якою бере участь у відборі на Олімпіаду.

Відзначимо, що донецький клуб вже провів два контрольні спаринги під час підготовки до другої частини сезону-2023/2024. "Гірники" обіграли не лише Пюнік, а й Лех Познань 1:3. Поєдинок проти Лудогорця довелось скасувати через погодні умови.