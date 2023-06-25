Стопами Шевченка: Мілан планує підписати одного з найперспективніших гравців УПЛ

Італійський гранд виявляє інтерес до опорного півзахисника львівського Руху Марка Сапуги. "Россонері" готували пропозицію на літнє трансферне вікно.

20-річний капітан Руху давно привернув до себе увагу селекціонерів. У послугах талановитого футболіста зацікавлені українські та закордонні гранди.

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Сапуга потрапив на олівець скаутів Мілана

За інформацією джерела, італійський Мілан планував здійснити трансфер Сапуги вже влітку 2023 року. Півзахисник справив приємне враження на скаутів "россонері" після матчів Юнацької ліги УЄФА проти Інтера та Мілана.

Боси італійського клубу готували пропозицію в 1 мільйон євро плюс бонуси від майбутніх продажів. Тренерський штаб Мілана планував віддати Сапугу на сезон в один з клубів з метою адаптації до італійського футболу. В майбутньому хавбек міг претендувати на заміну Раде Крунічу.

Проте трансфер зірвався через травму Сапуги. 20-річний футболіст пропустив значну частину весняної частини чемпіонату і повернувся до складу Руха лише наприкінці травня. Втім, селекціонери Мілана продовжать пильнувати за перспективним футболістам.

Що відомо про Марка Сапугу

Марко Сапуга – син відомого гравця Карпат середини 90-х Андрія Сапуги. Виховувався у системі УФК-Карпат. У 2020 році став гравцем львівського Руху, де спочатку грав за молодіжну та юнацьку команду. Проте гравець швидко потрапив до основи Руху, дебютувавши в травні 2021 року. Загалом хавбек зіграв за основу львівського клуба 24 матчі, у яких забив 1 гол. Гравець викликався до молодіжної збірної України U21 та юнацької U19. Міжнародний центр спортивних досліджень CIES включив Сапугу до списку 200 найперспективніших гравців світу

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