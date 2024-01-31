Друга травма за рік: капітан Руха, за яким полював Мілан, вибув до кінця сезону
Джерело:ФК Рух
Один з найбільших талантів українського футболу Марко Сапуга зазнав прикрої травми під час тренувального збору у Словенії. Тепер молодому півзахиснику доведеться лягати на операційний стіл.
У вівторок, 30 січня, футболісти Руху зіграли запланований товариський матч проти австрійського Штурму (0:0). Вже на 5-й хвилині поєдинку відбулася вимушена заміна Марка Сапуги, який зазнав важкої травми.
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Повернеться на поле ще сильнішим
Після обстеження у 20-річного хавбека діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Такі трави потребують тривалого часу для відновлення. За попереднім прогнозом Сапуга пропустить сім-вісім місяців. Тож у поточному сезоні Марко точно не зможе допомогти своїй команді.
Наразі футболіст готується до операції, яку будуть робити у Варшаві. Є сподівання, що Сапуга зуміє швидше відновитися від пошкодження.
Для кожного професійного футболіста такий діагноз, як розрив хрестоподібної звʼязки, це шок та удар. Марко дуже мужньо та не на вік по дорослому усвідомив, що сталось, та готовий це випробування пройти, щоб повернутись на поле ще сильнішим,
– зазначив керівник медичної служби Руху Юрій Полігас.
Зазначимо, що навесні 2023 року Марко Сапуга через травму пропустив 10 матчів сезону 2022/23.
Лідер команди, за яким полюють гранди
- Нагадаємо, що Марко Сапуга є вихованцем львівських Карпат. Його батько відомий у минулому півзахисник "левів" Андрій Сапуга.
- У вересні 2020 року Марко приєднався до львівського Руху. За основну команду "жовто-чорних" дебютував 9 травня 2021 року у поєдинку проти Дніпра-1 (1:1).
- На рахунку Сапуги 41 матч у складі Руха, у яких він забив 1 гол та віддав 3 асисти.
- Міжнародний центр спортивних досліджень CIES включив Сапугу до списку 200 найперспективніших гравців світу.
- У ЗМІ повідомлялося про зацікавленість у підписанні Сапуги зі сторони київського Динамо та італійського Мілану.