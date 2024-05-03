Кінець історії: легендарний капітан покине Боруссію Д наприкінці сезону
3 травня 2024, 19:35Читать новость на русском
Джерело:Боруссія Дортмунд
Влітку 2024 року Боруссію Д покине Марко Ройс. Він грав у команді 12 років.
Марко Ройс грав за Боруссію Д з 2012 року. Команда залишиться без багаторічного капітана і легенди.
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Марко Ройс не продовжив контракт з "джмелями"
Керівництво Боррусії Д і футболіст домовилися, що не будуть продовжувати контракт. Угода Ройса з "джмелями" закінчується влітку 2024 року.Довідка. У сезоні-2023/2024 Ройс провів за Боруссію Д 37 матчів, у яких забив 7 голів та передав 7 асистів.
Марко Ройс разом із Боруссією Д завоював 2 Кубки Німеччини та 3 Суперкубки. На рахунку півзахисника 168 голів і 128 гольових передач у 424 іграх у футболці "джмелів".