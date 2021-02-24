Маркевич відреагував на ймовірність свого повернення в Металіст

Колишній головний тренер Металісту Мирон Маркевич схвалює повернення Олександра Ярославського в український футбол.

Однак, Мирон Маркевич про плани Ярославського відродити Металіст дізнався зі ЗМІ. Про відновлення Металіста Ярославський заявив 23 лютого у відкритому листі.

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Як і всі, я дізнався про це (намір Ярославського відродити Металіст, – ред.) сьогодні. Здогадуватися можна про що завгодно, але не більше того. По-перше я щасливий, що Ярославський включається. Він створював ту команду, багато зусиль у неї вклав. Я просто радий, що так сталося, як колишній тренер і вболівальник Металіста,

– сказав він.

На запитання Мирону Маркевичу про те, чи хотів би він працювати у відродженому Металісті, фахівець прямої відповіді не дав, але послався на недавнє інтерв'ю, в якому сказав:

Якщо буде щось серйозне, то я подумаю. Але поки те, що мені пропонували, мене не влаштовує. Хоча подивимося, у футболі все може змінитися за один день. Але, безумовно, мені б хотілося тренувати.

Що відомо про Ярославського й Металіст

Ярославський був президентом Металіста з 2005 до 2012 року. Олігарх придбав клуб, коли той виступав у Першій лізі. З Ярославським команда пройшла шлях до Ліги Європи та ставала срібним призером УПЛ

За участі Ярославського у Харкові відбудували футбольну інфраструктуру та провели реконструкцію стадіону Металіст. У 2012 році арена приймала матчі Євро-2012.

У 2012 році Ярославський продав Металіст наближеному до колишнього президента України Віктора Януковича олігарху Курченку. Той після Революції гідності втік до Росії та припинив фінансування клубу.

Курченко відмовився продавати Металіст.

Мирон Маркевич очолював Металіст з 2005-го по 2014 рік.