Підрізав джип з озброєними людьми, – Маркевич розповів, як Суркіси повернули Гусіна в Динамо

Андрій Гусін великими літерами вписав своє прізвище в історію Динамо та збірної України. Проте кар'єра футболіста в столичному клубі спочатку не складалася.

Колишній тренер Карпат Мирон Маркевич пригадав історію, як у середині 1990-х намагався повернути Андрія Гусіна до Львова. Про це він розповів під час інтерв'ю Українському футболу.

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Детектив у стилі 90-х від Маркевича

Саме Мирон Богданович відкрив Андрія Гусіна для великого футболу. Влітку 1992 року Маркевич запросив Гусіна до Карпат, де він вперше заявив про себе на всю Україну.

Згодом перспективного форварда, який у 1993 році дебютував за збірну України, запросили до київського Динамо. Однак у столичному клубі Андрій програвав конкуренцію тодішнім форвардам киян і переважно грав за Динамо-2. У сезоні 1995/96 Гусін на умовах оренди успішно виступав за київський ЦСКА-Борисфен.

У цей час Маркевич знову очолив Карпати та спробував повернути свого вихованця. Однак на заваді стали брати Суркіси, які застосували "силові методи".

Нас по дорозі з Києва до Львова підрізав джип, вийшли люди з автоматами та забрали Гусіна до себе в авто. У підсумку далі Лобановський побачив у ньому опорного хава, а сам Андрій з часом став одним з найкращих гравців в історії українського футболу,

– розповів Маркевич.

Зазначимо, що на той момент в Андрія був контракт з Динамо, а тому залишається лише здогадуватися, як Мирон Маркевич збирався заявити Гусіна за Карпати.

Легенда українського футболу