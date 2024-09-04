Марія Шпатківська з рекордом Європи стала віцечемпіонкою Паралімпіади зі штовхання ядра

Україна за результатами шести стартових днів на Паралімпіаді-2024 розташувалася на сьомому загальнокомандному місці у медальному заліку. В активі "синьо-жовтих" станом на вечір 3 вересня було 45 медалей, з яких дев'ять золотих.

Перший шанс поповнити скарбничку нагород у сьомий змагальний день наша країна мала в фіналі з бігу на 400 метрів. У класі T37 в забігу взяли участь два наші земляки – Ярослав Окапінський та Микола Райський, пише 24 Канал.

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46-та медаль для України

Обидва наші легкоатлети потрапили у топ-6, проте не змогли піднятися на п'єдестал пошани. Райський став четвертим, а Окапінський посів шосте місце.

У денній сесії для України другим шансом на медаль був виступ Марії Шпатківської у змаганні зі штовхання ядра серед жінок у класі F46. І він вже став успішним для нашої країни.

Вінничанка стала другою, оновивши рекорд Європи спробою на 12,35 метра. Вона поступилася тільки Малкамакі Ноель зі США, яка встановила світовий рекорд – 14,06 метрів.

Зазначимо, що це перша нагорода Шпатківської не тільки на рівні Паралімпіади, а також й інших великих легкоатлетичних турнірів.