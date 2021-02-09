Це не наш гравець: у Маріуполі прокоментували "п'яне" ДТП за участю футболіста Шахтаря

21-річний футболіст Владислав Вакула, який грав у Маріуполь, сів п'яним за кермо свого Mercedes і потрапив в аварію.

ДТП сталося близько 01:00 ночі минулої неділі, водій на автомобілі Mercedes в стані алкогольного сп'яніння не вписався в поворот, виїхав за межі проїжджої частини і збив знак "Стоп".

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Як повідомляє місцеве видання, півзахисник дійсно знаходився в стані алкогольного сп'яніння за кермом свого Mercedes, але не міг бути на дні народження віцепрезидента "азовців" Андрія Саніна, оскільки не є гравцем Маріуполя.

"Владислав Вакула не є футболістом ФК Маріуполь, а, отже, ні на якому дні народження керівництва клубу він не міг бути", – заявили в клубі.

Вакула втратив контроль над своїм автомобілем і не вписався у поворот. Владислав виїхав на тротуар і збив дорожній знак "Стоп". В результаті аварії ніхто не постраждав.

Вакула покинув Десну

Вакула 13 січня перейшов у Десну, а 30 січня вже покинув цей футбольний клуб. Футболіст покинув команду через "грубе порушення спортивного режиму", а головний тренер Десни Олександр Рябоконь заявив, що розірвати оренду з гравцем було його особистою ініціативою.

Пізніше з'явилася інформація, що Владислав у другій частині сезону буде виступати за Маріуполь на правах оренди.