Маріуполь забив перший гол в новому сезоні УПЛ: відео

У п'ятницю, 23 липня, стартував новий сезон УПЛ. У матчі-відкритті зіграли Львів та Маріуполь. Перший гол в новому сезоні забив Андрій Кулаков.

Форвард Маріуполя відзначився вже на 9-й хвилині матчу після помилки суперників.

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Мишньов віддав розрізний пас на Топалова, який зробив забігання за спину Буську у штрафний майданчик. Захисник Львова у падінні намагався дотягнутися до м'яча, але не зумів. Топалов у штрафному вирішив не пробивати з гострого кута, натомість прострелив на Кулакова, який був поруч. Романчук намагався заблокувати удар суперника, але не зумів. Як і Костик не зумів відбити м'яч.

Так рахунок у матчі був відкритий. А Кулаков став автором першого голу нового сезону УПЛ.

Відео голу Кулакова у матчі Львів – Маріуполь