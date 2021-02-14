Олександрія мінімально перемогла Маріуполь: відео

Маріуполь 14 лютого на власному полі приймав Олександрію у рамках 14 туру УПЛ. Команда Володимира Шарана поїде в Олександрію з трьома очками.

Маріуполь – Олександрія 0:1

Гол: Сітало, 38

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Мінімальна перевага гостей

Команди жваво розпочали поєдинок, футболісти грали майже без центра поля. Також з перших хвилин гравці войовниче поводили себе на газоні, граючи до кінця. Однак справжніх моментів клуби так і не створили.

Пашаєв отримав передачу від одноклубника, але м'яч після його удару з 25 метрів пролетів значно вище воріт.

Лучкевич протиснув двох суперників, увірвався до воріт та пробив у ближній кут – голкіпер став на заваді голу. Валерій втратив 100% момент, щоб забити перший гол Олександрії у першому офіційному матчі клубу в 2021 році.

Танковський міг скористатись помилкою воротаря гостей Білика, який незграбно вибив м'яч прямо у ноги гравці Маріуполя. Але майже відразу виправив свою помилку, парирувавши удар.

Олександрія заробила небезпечний штрафний, але удар Ковальця у нижній кут воріт відбив воротар Кудрик. А постріл від Сітала полетів над поперечиною.

Ближче до завершення першого тайму Сітало отримав ідеальну передачу, майстерно обробив та пробив у дальній кут воріт Маріуполя – 0:1.

Гості мали ще один момент, щоб збільшити свою перевагу – помилка Кудрика та штрафний удар ворота команди Олександра Бабича. Однак Гречишкін змарнував чудову нагоду забити.

Найкращі моменти першого тайму

45 хвилин боротьби

Команди за мінімального рахунку на користь Олександрії пішли на відпочинок. По перерві команди стрімко кинулись створювати гостроту біля володінь голкіперів. Стасюк пробив у дальній кут, але м'яч розминувся зі стійкою.

Топалов без роздумів пробив у сторону воріт – трохи влучності не вистачило цього пострілу. Ковалець протиснув опікуна, але удар у лідера Олександрії не вдався – м'яч опинився у руках Кудрика.

Неймовірний шанс втратили господарі. Танковський віддав ідеальну передачу на Сікана, який лише вийшов на заміну, але 19-річний нападник не зумів вийти переможцем у дуелі з голкіпером, який дещо вийшов з лінії воріт.

Небезпека була біля воріт Олександрії наприкінці зустрічі, але воротар Білик діяв надійно. Через декілька хвилин знову у центрі уваги був воротар гостей. Кірюханцев наважився на дальній удар, але страж воріт команди Володимира Шарана у ефектному стрибку парирував удар.