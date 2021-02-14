Олександрія мінімально перемогла Маріуполь: відео

Джерело:24 канал
Маріуполь 14 лютого на власному полі приймав Олександрію у рамках 14 туру УПЛ. Команда Володимира Шарана поїде в Олександрію з трьома очками.
Гол: Сітало, 38
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Команди жваво розпочали поєдинок, футболісти грали майже без центра поля. Також з перших хвилин гравці войовниче поводили себе на газоні, граючи до кінця. Однак справжніх моментів клуби так і не створили.
Пашаєв отримав передачу від одноклубника, але м'яч після його удару з 25 метрів пролетів значно вище воріт.
Лучкевич протиснув двох суперників, увірвався до воріт та пробив у ближній кут – голкіпер став на заваді голу. Валерій втратив 100% момент, щоб забити перший гол Олександрії у першому офіційному матчі клубу в 2021 році.
Танковський міг скористатись помилкою воротаря гостей Білика, який незграбно вибив м'яч прямо у ноги гравці Маріуполя. Але майже відразу виправив свою помилку, парирувавши удар.
Олександрія заробила небезпечний штрафний, але удар Ковальця у нижній кут воріт відбив воротар Кудрик. А постріл від Сітала полетів над поперечиною.
Ближче до завершення першого тайму Сітало отримав ідеальну передачу, майстерно обробив та пробив у дальній кут воріт Маріуполя – 0:1.
Найкращі моменти першого тайму
Команди за мінімального рахунку на користь Олександрії пішли на відпочинок. По перерві команди стрімко кинулись створювати гостроту біля володінь голкіперів. Стасюк пробив у дальній кут, але м'яч розминувся зі стійкою.
Топалов без роздумів пробив у сторону воріт – трохи влучності не вистачило цього пострілу. Ковалець протиснув опікуна, але удар у лідера Олександрії не вдався – м'яч опинився у руках Кудрика.
Неймовірний шанс втратили господарі. Танковський віддав ідеальну передачу на Сікана, який лише вийшов на заміну, але 19-річний нападник не зумів вийти переможцем у дуелі з голкіпером, який дещо вийшов з лінії воріт.
Небезпека була біля воріт Олександрії наприкінці зустрічі, але воротар Білик діяв надійно. Через декілька хвилин знову у центрі уваги був воротар гостей. Кірюханцев наважився на дальній удар, але страж воріт команди Володимира Шарана у ефектному стрибку парирував удар.