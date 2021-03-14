Колос у гольовому матчі розгромив Маріуполь та наблизився до зони Ліги Європи: відео

Маріуполь 14 березня на власному полі приймав Колос у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився розгромною перемогою гостей.

Маріуполь – Колос 1:4

Голи: Бондаренко, 45+1 – Чурко, 5, Костишин, 29, Новак, 48, Лисенко, 61

Не пропустіть Зоря – Динамо: де дивитися онлайн матч УПЛ

Колос потужно розпочав матч і міг відкривати рахунок вже на 3-й хвилині: швидку контратаку ковалівців ударом в ближній кут завершував Антюх – воротар відбив м'яч в штангу.

Однак, за дві хвилини гості розмочили рахунок. Навіс з лівого флангу атаки Колоса – м'яч відскочив до абсолютно вільного Чурко в центрі штрафного. А той без перешкод пробив повз голкіпера – 0:1.

Відео голу Чурко

До середини першого тайму Колос подвоїв свою перевагу завдяки голу Костишина, який у боротьбі з двома захисниками зумів точно пробити головою.

Відео голу Костишина

У додатковий час до першого тайму Маріуполю вдалося скоротити відставання до мінімуму. Після передачі справа Стасюк у дотик прострілив у центр штрафного – а Бондаренко в падінні "рибкою" головою пробив точно. 1:2.

Відео голу Бондаренка

Одразу після перерви Колос знову відновив перевагу у два голи. Після кутового Кудрик не зміг вибити м'яч подалі – і Новак в дотик розстріляв ворота.

Відео голу Новака

На 61-й хвилині гості з Ковалівки четвертим голом зняли усі питання про переможця матчу. Костишин подав кутовий зліва – і Лисенко головою без перешкод пробив під поперечину.

Відео голу Костишина

Таким чином, Колос набрав вже 26 очок та наблизився до зони Ліги Європи (у четвертої Десни 30 балів). Маріуполь з 17 очками залишився десятим.

Маріуполь – Колос відеоогляд