Маріуполь на власному полі вирвав нічию у Дніпра-1: відео

У суботу, 27 лютого, Маріуполь на власному полі приймав Дніпро-1 у матчі 16 туру УПЛ. Азовцям вдалося вирвати нічию – 2:2.

Маріуполь – Дніпро-1 2:2

Голи: Меліченко, 25, Кулаков, 86 – Дуглас, 13, Довбик, 61 (пен.)

Дивіться також Десна розгромила Інгулець та піднялася на 3 місце в УПЛ: відео

Команди розташувалися на сусідніх позиціях в турнірній таблиці: Маріуполь випереджає дніпрян всього на два очки. Другу частину української першості підопічні Ігора Йовічевіча почали з двох перемог, розібравшись з Інгульцем (3:0) і Олімпіком (2:0).

А ось маріупольці, навпаки, двічі програли. Команда Остапа Маркевича поступилася Олександрії і Зорі, обидва рази з мінімальним рахунком. При цьому програшна серія азовців досягла чотирьох матчів.

У першому колі Маріуполь обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:1. У складі маріупольців результативними ударами відзначилися Сагуткін і Бондаренко, а єдиний гол у ворота гостей забив Хобленко.

Дніпро-1 відкрив рахунок у зустрічі вже на 13-й хвилині. Після навісу зі штрафного Дуглас відірвався від Чоботенка і головою розстріляв ворота.

Відео голу Дугласа

На 35-й хвилині марупольці відновили паритет у матчі. Після навісу з кутового Сікан головою з рикошетом потрапив у штангу. М'яч відскочив до Меліченка, який добив футбольний снаряд у ворота.

Відео голу Меліченка

Після переви дніпрянам вдалося навіть вийти вперед. Чоботенко збив Дубінчака в куті штрафного і заробив пенальті у власні ворота. Довбик пробив у правий кут, а Кудрик впав у протилежний.

Відео голу Довбика

На 86-й хвилині Маріуполю вдруге вдалося відігратися у матчі і вирвати нічию. Після навісу з кутового Кулаков головою підрізав м'яч у дальній кут.

Таким чином, командам не вдалося поліпшити своє турніре становище. Маріуполь з 17 очками йдем 9-м, а Дніпро-1 слідом за ним 10-м (15 балів).

Маріуполь – Дніпро-1 відеоогляд