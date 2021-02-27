Маріуполь на власному полі вирвав нічию у Дніпра-1: відео

Джерело:24 канал
У суботу, 27 лютого, Маріуполь на власному полі приймав Дніпро-1 у матчі 16 туру УПЛ. Азовцям вдалося вирвати нічию – 2:2.
Голи: Меліченко, 25, Кулаков, 86 – Дуглас, 13, Довбик, 61 (пен.)
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Дніпро-1 відкрив рахунок у зустрічі вже на 13-й хвилині. Після навісу зі штрафного Дуглас відірвався від Чоботенка і головою розстріляв ворота.
Відео голу Дугласа
На 35-й хвилині марупольці відновили паритет у матчі. Після навісу з кутового Сікан головою з рикошетом потрапив у штангу. М'яч відскочив до Меліченка, який добив футбольний снаряд у ворота.
Відео голу Меліченка
Після переви дніпрянам вдалося навіть вийти вперед. Чоботенко збив Дубінчака в куті штрафного і заробив пенальті у власні ворота. Довбик пробив у правий кут, а Кудрик впав у протилежний.
Відео голу Довбика
На 86-й хвилині Маріуполю вдруге вдалося відігратися у матчі і вирвати нічию. Після навісу з кутового Кулаков головою підрізав м'яч у дальній кут.
Таким чином, командам не вдалося поліпшити своє турніре становище. Маріуполь з 17 очками йдем 9-м, а Дніпро-1 слідом за ним 10-м (15 балів).
Маріуполь – Дніпро-1 відеоогляд