"Дніпро-1 забив із нічого": тренер Шахтаря розібрав болючу поразку в УПЛ

Маріно Пушич зі зрозумілих причин залишився незадоволений результатом матчу з Дніпром-1. Наставник Шахтаря поділився думкою про невдалий поєдинку в УПЛ.

У заключному поєдинку 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги Шахтар у Львові програв Дніпру-1 (1:3), виграючи по ходу зустрічі. Головний тренер "гірників" Маріно Пушич висловився про гру підопічних та результат матчу загалом.

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"Це болюча поразка. Як я сказав хлопцям у роздягальні, ми повинні були забити один, два, три, чотири голи. У другому таймі ми намагалися забити більше, але нам це не вдалося. Дуже важко грати, коли команда забиває майже з нічого. Вони забили гол майже з 25 метрів – це дуже болюче для нас.

Перший тайм ми провели дуже добре. Ми добре захищалися та створювали моменти. Але цього виявилося недостатньо для перемоги. Сікан дуже добре працював протягом останніх двох тижнів. Мені здається, що він може грати ще краще", – сказав Пушич.

Також Маріно Пушич висловився про свої заміни під час матчу.

Коли я випустив замість Ракицького та Коноплі Азарова та Гочолейшвілі, я хотів додати швидкості у гру на флангах. Ще дві заміни я зробив, щоб збільшити атакувальну спроможність нашої команди. Але цього всього було недостатньо,

– додав Пушич.